鞏俐寸表演老師多餘　張藝謀躺着中槍

鞏俐語出驚人，直插「現場表演指導老師」冇用，無能力的導演才會起用，直指資深藝人劉天池，可憐張藝謀躺着中槍。

近年變身「娛圈轟炸機」的53歲影后鞏俐，不時發表激烈言論，早前接受訪問，就對「現場表演指導老師」有不滿，指這類導師在片場出現很古怪，只有沒自信、沒能力的導演才會聘用。其言論即令舊愛張藝謀「應聲倒地」，原來他拍攝《金陵十三釵》時曾聘用「表演老師」劉天池。

鞏俐認為演員天賦、拍戲前的籌備工作都十分重要，又指自己平時拍戲會花很長時間準備，所以覺得「現場表演指導老師」是一種「非常無聊的現象」，因為他們會破壞導演、演員的演戲思路，認為導演才是演員的表演老師。

曾教文章白百何演戲

豈料此番言論一出，有網友翻出原來劉天池早年亦曾批評過鞏俐，早有牙齒印！當時她毫不客氣地指鞏俐最好的演出作品是張藝謀執導的《秋菊打官司》，夥拍其他導演的火花則很弱，更點名說：「她拍《唐伯虎點秋香》、《天龍八部》都不太好，也可能是導演的問題。」查實劉天池亦非等閒之輩，曾於學院教導過白百何、唐嫣及文章等，而Angelababy亦聘用她為私人演技老師，拍攝《創業時代》時更一起進組。

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