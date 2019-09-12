台灣慶中秋！郭富城人肉鞦韆氹女

天王郭富城（城城）與內地網紅方媛（Moka）於2017年拉埋天窗，現育有兩名女兒Chantelle及Charlotte，中秋節他要在台灣舉行巡迴演唱會，前晚漏夜排舞後，昨午2時即與太太Moka及大女Chantelle，以及外父外母等，齊齊往機場，提早去台灣慶中秋享天倫，不過未見細女同行。

女不離手

早前親力親為往銅鑼灣幫女兒買尿片的城城，向來錫女錫到燶，於機場辦理手續時已女不離手，全程抱着Chantelle，愈大愈輪廓分明的囡囡，眼仔睩睩似足爸爸，又紮了兩條孖辮仔，可愛爆燈！

扭計落地

期間活潑的Chantelle扭計要落地，城城貼身服侍，雙手拖住紮紮跳的她於附近行一圈，又化身人肉鞦韆陪玩。精靈的Chantelle連空姐都埋身撩她玩，見她使出萌招主動與空姐擊掌，電力勝過天王爸爸，幾乎冧暈對方。

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