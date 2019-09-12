【閨蜜睡房】蔡一傑唔唱歌轉行做按摩

草蜢成員蔡一傑為東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》擔任新一集嘉賓，一連三集與主持人俞詠文分享他的內心世界。提到將舉行首個個人演唱會，他認為時間上不遲也不早：「唔知係咪啲人封建，成日覺得組合唔應該單飛，其實外國好多組合都係咁做。」

不為別人而活

傑仔認為人一世物一世，每個人都可以做喜歡做的事，例如之前他去日本拍攝個人特輯：「我未結婚，但喺日本第一次着咗新郎哥嘅禮服，又第一次搭直升機，好多第一次喺日本發生。我覺得做人唔可以永遠淨係為別人而活，我跳唱都做咗30年，好似冇乜為自己做過啲乜，覺得應要為自己做一次。」

自爆入行瘀事

他在節目中分享私密，愛好自由、無拘無束的他，平日僅穿三角內褲瞓覺，如果天氣太熱，甚至會裸睡。自嘲「骨精傑」的他坦言非常喜歡按摩：「如果我唔識唱歌，或者我唔再唱歌，我可以做推拿師，我真係得㗎。」又自爆入行發生過的瘀事，想知道係乜？記得本周五、六、日收看《閨蜜睡房》。

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