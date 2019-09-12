9男女開騷唱經典歌　黃寶欣爆黃翊死穴係…

一班80、90年代的歌手黃翊、胡渭康、林利、何婉盈、黃寶欣、黎明詩、文佩玲、 莫鎮賢和陸家俊在伊館舉行 《記得...我們的主打歌演唱會》，吸引不少圈中人如劉小慧、莊思明和男友楊明、李樂詩、陳伶俐、寇鴻萍來捧場。9男女歌手以閃爆Bling Bling造型登場，齊齊唱出《飛躍舞台》掀開序幕。之後黃翊和黃寶欣打頭陣合唱《酒杯敲鋼琴》，而黃寶欣更爆黃翊最驚青蛙，當年行公園有青蛙跳出來，黃翊嚇到跳到她身上。

到黃翊獨唱時，更捉台下來捧場的薛家燕上台，感謝2年前上了她節目《流行經典50年》令他再戰歌壇，家燕亦謂看到這個騷令她好感動，黃翊笑家燕姐在《流》時，經常周圍望，黎小田爆她是看人可有拉褲鏈，家燕笑謂：「我冇喎，佢（小田）想我望佢咋！」令全場爆笑。 除9人輪流唱，當中文佩玲專程從美國請了好友仇雲峰做嘉賓，而黎明詩就和師弟袁志偉合唱後，還親嘴作謝禮。

至於當年以「小虎隊」出道的林利和胡渭康，雖欠了隊友孫明光， 當他們唱出《伴我啟航》和《忍著淚說Goodbye》時，回憶即刻歸位，贏得觀眾尖叫聲，胡渭康又恭喜早前剛結婚的林利，又爆他在台灣的太太有飛來港，卻留在酒店，笑謂是否有喜。及後兩人又與陸家俊唱出當年大熱的卡通片主題曲。

之後9位歌手以選唱當年80、90年代的快歌，更走到台下和觀眾握手又合照，氣氛High爆，期間家燕姐亦上台一齊跳。難得相聚開演唱會，9人逐一在台上講感言，黃翊、林利亦感觸哽咽，黃翊稱沒想過會再有機會唱歌，而林利稱經歷大病，身體正康復中，健康是最重要。最後9人合唱《明星》為演唱會畫上句號。

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