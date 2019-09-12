東方日報C1：黃心穎獲無綫放生賀台慶

無綫決定「放生」黃心穎，將她有份演出的《牛下女高音》由「倉底貨」變為台慶劇之一，與另外兩套台慶劇《解決師》及《多功能老婆》看齊。至於心穎會否返港宣傳，監製表示已聯絡對方，但她繼續「潛水」，似乎心情如她姐姐所說，還有起伏。

藝人黃心穎與歌手許志安之前被拍到在車廂中啜爆偷食，男方經已蒲頭，既於老婆演唱會撐場，又雙雙跑步旅行，奈何工作方面依然死寂！至於一直「潛水」、被指於美國讀書的心穎，事後不但遭千夫所指，男友馬國明與她分手，她拍下的劇集如《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》、《牛下女高音》和《法證先鋒Ⅳ》等都分別換角重拍、抽起或變成「倉底貨」，除了多位同事張振朗、黃浩然等慘遭連累外，其姊黃心美的司儀工作亦受影響，被網民圍插，更有傳她和拍拖兩年的男友、馬清偉之子馬桂烽分手，豪門夢碎。而她早前亦曾透露「潛水」的心穎情緒不穩。

周柏豪獲「解禁」

不過，心穎偷食人夫至今未夠半年，無綫居然將她「放生」試水溫，鐵定將《牛下女高音》定為今年的台慶劇之一，將於10月7日晚上八時三十分首播，而其他兩套台慶劇就有王浩信、唐詩詠主演的《解決師》，以及楊千嬅、周柏豪主演的《多功能老婆》。就此一役，心穎大有可能重歸幕前，而之前傳因呼籲登記做選民而遭內地網民非議的柏豪亦「解禁」。其實《牛》劇未定播出之前，亦有傳台慶劇是高海寧主演的《C9特工》及黎耀祥主演的內地劇《鳳奕》，如今《牛》劇可謂山雞變鳳凰。

監製：佢都冇覆我！

該劇監製黃偉聲受訪時被問到會否叫心穎返港配合宣傳？他說：「我點搵佢呀！我都搵佢唔到。（公司有冇咩指示？）公司冇講過啲乜，冇話唔畀佢宣傳，不過我曾經WhatsApp佢，通知佢個劇出街喇！但佢都冇覆我。」之後監製與有份演此劇的韋家雄現身電視城，監製坦言上周五才接獲通知：「啱啱先完成宣傳短片、開完會，剩番幾個禮拜，都比較急。（心穎返嚟協助宣傳？）佢都唔喺香港。」問到若心穎缺席會否有影響？監製說：「其實套劇最主要係講鍾景輝搵番7個四十幾年冇見嘅徒弟，大家重溫以前唱歌嘅快樂時光，呢個先係主線，而佢哋一齊去搵好好聽嘅女高音。（女高音唔見咗？）女高音可能係車婉婉、羅冠蘭都得㗎！」問到可有刪減心穎戲份？他說：「完全冇，足本版30集。」韋家雄對劇集終見天日大感高興：「抵我將僅有幾個Chord都攞埋出嚟，我會自彈自唱嘅。」

有份演出的吳岱融亦表示最緊要劇集能夠出街，絕對是開心事：「近日嘅日子，好啱播呢套劇，題材好勵志、正面。」至於馬國明被問到心穎獲「放生」，他說：「我乜都唔知，我都冇乜回應，不過呢套劇係好高質素嘅嘢，播到都係好事。」而心美亦不作回應，只表示多謝關心。

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