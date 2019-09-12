一家三口泰國享天倫　李漫芬比堅尼晒線

藝人李漫芬（Fanny）近日同老公談成坤以及囡囡談在心，一家三口飛到泰國去旅行，Fanny大讚在心搭飛機時好乖，冇扭計，她說：「開頭我都以為佢會喺飛機喊，但冇事發生，佢好享受。今次都係跟住在心作息去定行程，佢瞓覺時帶佢返酒店，老公就去按摩都唔會去得好遠，咁都冇乜所謂，都係嚟享受。」

而Fanny此行亦帶埋私家迷你煲仔，方便煮粥仔畀在心：「我帶咗好多在心嘅嘢過去，因為要煮粥仔畀佢，每日都要去超市買雞肉、蕃茄等，我真係好佩服啲媽媽可以帶咁多嘢，真係好辛苦！」

而身為游水教練嘅老公談成坤，更教在心游水，Fanny話：「老公第一次教佢游水，其實都係踢吓水，開頭都驚佢驚，但佢又冇乜嘢喎。」Fanny仲話希望下次有機會帶埋媽媽同埋奶奶嚟泰國旅行，報答佢哋平時咁辛苦幫手湊在心。

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