畢彼特抵日宣傳　養子首談二人關係

荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的18歲養子麥杜斯（Maddox）正身在南韓讀大學，而日前有狗仔隊在大學搵到麥杜斯做訪問，麥杜斯被問及父親會否到南韓探望他，他就回答：「呢樣我唔知道或會之後發生咩事。」之後再被問到二人的關係是否完結，麥杜斯就拋了一句：「會發生的就會發生。」似乎仍不願多談！不過之後他亦有透露目前正學緊韓文，亦話明唔會去夜蒲。

畢佬與安祖蓮娜的離婚消息於2016年9月被爆出後，當時有傳聞麥杜斯與畢佬有爭執而導致關係破裂，就算畢佬往探望他亦拒絕見面。至於畢佬昨日就抵達日本東京宣傳新片《星際任務Ad Astra》（Ad Astra），已有一段時間冇去日本宣傳的他一出機場即被大批fans包圍，雖然搭完長途機，但向來零架子的畢佬仍為一眾fans簽名以及自拍。唔知今次日本之行完畢後，畢佬又會否順道去南韓探望養子來修補關係？

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