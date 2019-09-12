子瑜返家過中秋勁開心　姜丹尼爾赴台見粉絲

韓國人氣女團TWICE將於本月23日攜第8張迷你專輯《Feel Special》回歸樂壇，而韓國人向來重視中秋節，不少韓星於中秋節期間亦會放假陪家人，TWICE在回歸前亦獲得中秋休假。

現年20歲的台灣成員周子瑜今日便經首爾仁川國際機場返台過節，染了一頭啡金髮的子瑜，低調現身機場，但其一頭啡金髮再加上女神美貌，一眼就被粉絲及傳媒認出，她現身機場時心情靚爆，轉身時更露出燦爛笑容，又甜笑派心心！而她抵台時獲大批男粉絲迎接，粉絲向她送上禮物，她亦有收下。

至於正與TWICE隊長志效拍拖的姜丹尼爾，今日亦經首爾仁川國際機場出發前往台北，準備明日於當地舉行見面會，今次已是他第4度訪台，班機尚未抵達，已有10多名來自新加坡、香港的粉絲在候機室等候偶像，姜丹尼爾特別不走VIP通道，經由一般通道與歌迷近距離接觸，有近百粉絲聚集在入境大廳，而姜丹尼爾沿路向粉絲及記者揮手，展現親民一面。

而早前有韓國網站展開「最美男女藝人」票選活動，姜丹尼爾與子瑜分別稱冠男女藝人。