台灣天王周杰倫(Jay)一向都係寵妻狂魔,今次佢又諗出新招,就係用無人機喺空中寫字向愛妻昆凌示愛,昆凌將一張日落相上載到社交網,天空中寫住Never surrender(永不投降),昆凌就留言話:「Never surrender, don't give up before you chase your dream(永不投降,在你未追到夢想之前不要放棄)」跟住杰倫留言話:「追逐夢想 就會追到我 哈哈哈」夫妻隔空晒恩愛,就嚟閃盲人!不過網友就留言話,其實係杰倫追昆凌好唔好。

