金秀賢閃現《德魯納》　合體IU花絮照曝光

今年7月1日退伍的31歲韓星金秀賢計劃於明年接拍復出作品，但他於本月1日播映的人氣劇《德魯納酒店》大結局中，便以壓軸姿態客串扮演下任酒店「Hotel Blue Moon」社長，雖然僅在尾聲彩蛋亮相十秒，以型爆造型拿着酒杯驚喜現身講對白：「月亮升起，開始營業！」但存在感十足，更刺激收視升至12%新高。

金秀賢在劇中客串演出，未有與女主角IU同場，但IU當日亦在場，二人曾合作《星夢高飛》與《製作人》 兩劇，金秀賢亦曾為IU拍攝MV，交情非淺。而金秀賢所屬的事務所特地於今日公開現場花絮照，作為送給粉絲的中秋節禮物。

金秀賢為了短短十秒演出，其實拍攝了不少鏡頭，他拍攝後亦與導演一起細心觀看畫面，可見他對自己復出頭炮十分緊張。他完成拍攝後更與IU合照，令劇迷看到劇集以外的場面。

編劇洪氏姊妹日前受訪稱，對於劇集邀得不少明星客串，包括吳智昊、李準基、Sulli及金秀賢等，二人坦言事前不知情，而金秀賢出場的一幕因為需配合CG效果，所以該幕劇本在播出前一個月便寫好，之後獲悉由金秀賢客串演出，令她們相當驚喜。不少劇迷亦期待《德》劇開拍第二輯，可惜編劇稱未有此計劃。而IU早前與呂珍九及李到晛等同劇演員拉隊到泰國曼谷旅行慶功，她今日在社交網分享當地觀光的照片。