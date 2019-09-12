陳紫蓮出殯　莫可欣難忘一句話謹記教誨

「港姐之母」陳紫蓮（Rosa）上月17日因癌病離世，終年72歲。今早於紅磡世界殯儀館出殯，遺體隨即移師鑽石山火葬場火化。治喪委員會成員曾醒明一早到場打點，喪禮以佛教儀式進行，靈堂中央有數位僧侶誦經祭祀，而李明慧、莫可欣、安德尊、趙雅芝及老公黃錦燊等亦有到場。

其中1993年港姐冠軍莫可欣，約早上10時多離開，受訪時指對上一次見Rosa已是年幾前，當時都不知對方患病，故等悉噩耗一刻都好突然：「之後問咗佢屋企人，佢唔想公開、唔想大家擔心，佢貢獻咗30幾年畀港姐，無論港姐、華姐都好尊重佢，雖然有佢喺度會令我哋好緊張，因為驚做錯嘢、講錯嘢，但其實佢係好錫我哋。」

續憶述當年參選期間至選完都好大壓力，是Rosa叫她撐下去，並坦言若不是有對方的鼓勵，會做了不少不必要的決定：「係佢叫我撐落去，所以都好唔捨得佢，希望佢安息。（佢對你講過邊句說話最難忘？）就係叫我撐落去，選美嗰時身體唔係咁舒服，選完睇到新聞又唔開心，好彩當時冇互聯網，如果唔係我都驚Handle唔到，大壓力到想崩潰，係佢同我講當係學習嘅過程，做好自己本分，到呢刻做人都係諗住呢樣嘢，記住佢呢個教誨，頂硬上一切都會過去。」

及後約11時，大殮儀式過後，由一名男親友捧住Rosa遺照，與眾親友齊齊步出靈堂，伴隨有兩名男親友一同坐在靈車上，而其他親友則坐旅遊車隨後駛出，出發至鑽石山火葬場。