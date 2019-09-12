愈大愈似周迅！Bob連錯過仔女生日勁內疚

Bob連續錯過細仔同三女生日，令佢好自責！

藝人林盛斌（Bob）為咗頭家日做夜做，工作冇時停忙搵奶粉錢！細仔8月尾生日時佢就不在場，今次到三女林機兒（機機）生日，佢都同樣未能一齊慶祝！

Bob喺Instagram上載獨欠佢一人嘅大合照，見到Bob嫂一手抱住細仔林道申（Jaye），同三個女笑晒口合照，唯獨是壽星女笑容有啲牽強，似乎唔係太開心！Bob就話：「一個月miss足兩鑊，上個月係細佬仔，今次到有綽號小周迅之稱嘅三家姐機機，由佢個生硬笑容睇得出佢見唔到爸爸嘅失落。爸爸表示內疚自責中😔😔😔😔😔...........」

網民都叫佢唔好咁自責，話小朋友會明白嘅：「老竇要搵食。冇計喇。加油💪」、「偉大的爸爸需要賺好多㗎奶粉錢💖💖 」！有網民突破盲腸笑言：「但另外4個見唔到你好開心喎🤣」同埋唔少人都覺得機機真係愈嚟愈似周迅呀！

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