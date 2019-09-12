美國男子組合前成員告前經理人性侵

美國男子組合Forever In Your Mind 20歲前成員Ricky Garcia前日於洛杉磯最高法院入稟控告前經理人Joby Harte與及其公司Hot Rock Media，他指控被對方性侵多年！

Ricky表示自12歲開始已被前經理人Harte雞姦同性侵多年，他指經理人「行事」前會與他傾有關性方面，亦會播放小電影給他觀看，然後會用酒精來迷姦他。到了他16歲那年，差不多每星期都會被對方性侵。而Harte亦會將Ricky培養成「性玩具」任由他的商界朋友包括一位前經紀、經理人和監製性侵。Ricky表示由於他恐怕失去事業而一直沒有向任何人講直至去年3月，他終於向Harte的前助手剖白，而前助手就轉告給Ricky的母親。昨日，Ricky亦於社交網Instagram留言感謝家人、朋友及上帝幫助之下讓他有勇氣去講出來並指控在兒時對他作性侵犯的高層。

由Ricky Garcia、Emery Kelly與Liam Attridge三子組成的Forever in Your Mind於2013年成立，除了推出過多張細碟之外，亦參演過迪士尼兒童頻道的劇集以及參加過英國著名歌唱比賽節目《X音素》（The X Factor）。

至於現年37歲的Joby Harte，除了是經理人之外，他亦是英國著名主持人。曾參與過多個英國大熱電視節目。