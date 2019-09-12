為陳紫蓮守秘密　曾醒明：佢係港姐守護神

「港姐之母」陳紫蓮（Rosa）今早於紅磡世界殯儀館出殯，治喪委員會成員曾醒明受訪時形容Rosa為戰友、最佳拍擋。相識30多年，更指跟對方開創港姐出外景宣傳及着三點式的先河：「佢係睇住我入行，佢照顧港姐，我就幫港姐宣傳，第一次外景就係去布吉，當傳媒見到港姐着三點式都好震撼！曾經叫過佢交港姐畀其他同事負責，順便培養新人，但佢唔肯，事事親力親為，守護『香港小姐』呢個品牌好上心，可以話係香港小姐嘅守護神，對所有佳麗一視同仁，好似保母、媽咪咁照顧佢哋，所以個個都好敬重佢，傳媒又封佢做『港姐之母』，知道佢離世大家都好愕然，好唔捨得。」

問到可得悉Rosa患病一事？他坦言Rosa於年初有告知他，並希望他能夠堅守秘密：「5月嘅時候慧妍雅集有舉行活動，Rosa係第一次缺席，都有成員、港姐問我點解Rosa唔嚟，我知道都冇講，淨係話佢有事嚟唔到。」再透露Rosa臨終前十多日曾與他通過電話：「聽到佢把聲都唔係咁精神，嗰時佢已經住緊醫院，都有問佢介唔介意畀我去探病，但佢話驚冇精神招呼我，叫我唔好去，呢次就係同佢最後一次通電話。」