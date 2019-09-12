從前懶護理　黃榕做療程「收陰」大變身

藝人黃榕、形象指導許嘉浩、網絡直播主持宣娜，到美容院拍攝脫毛療程的微電影。許嘉浩表示微電影是講述一班閨蜜傾關於下體私密處理及脫毛的話題，黃榕就話今次拍攝上了一課：「平時冇護理下面，但今次見識廣博，原來下面（啲毛）可以有唔同形狀，同埋緊緻度都重要，我都做咗幾次treatment收緊，不過香港比較少講究護理下面，多數講胸部。」

黃榕又謂之前自己的下面不修邊幅：「我成日工作要着泳衣、T-back，自己刮到損晒。（唔鍾意下面光禿禿？）唔鍾意，好冇安全感，同埋啲毛生番出嚟好短好拮，所以留番少少好啲，啲毛又可以有唔同形狀，例如心形。（你都想修番個形狀？）想呀，因為我實在太不修邊幅刮損晒。（同男朋友商量下？）依家冇（男友）啦，不過如果係咁另一半會開心啲嘅。」宣娜就謂自己中學、大學都被取笑做「毛孩」：「去到台灣發展之後發現台灣都注重私密處理呢方面，係香港保守啲。」黃榕亦笑言剛才自己都講到尷尬面紅耳赤。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。