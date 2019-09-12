張國榮63歲誕辰　陳淑芬派記事本送哥迷

已故巨星張國榮（哥哥）今日63歲誕辰，生前好友陳淑芬（陳太）與兒子陳家豪、連炎輝及前助手Kenneth等，聯同過百位來自香港、深圳、廣州、北京、山西、河北、河南、江西、浙江、江蘇及日本等地的「哥」迷，前往寶福山為「哥哥」送上生日祝福。在酷熱天氣警告之下，「哥」迷的熱情同樣熾熱，一早已到達寶福山耐心排隊向「哥哥」鞠躬。陳太除了帶備「哥哥」喜愛的食物和水果外，並送上一個紙鶴玫瑰蛋糕，蛋糕上的玻璃球內放滿色彩繽紛的紙鶴和閃燈，象徵「哥哥」永恒燦爛的光芒。「哥哥」一向喜愛漂亮的鮮花，陳太特別訂製了一個巨型花拱門，讓「哥哥」的誕辰增添花團錦繡的氣氛，加上各地「哥」迷送上的鮮花，令寶福山變成一片花海。

另外，陳太每年都會做一本珍藏記事簿送給身邊好友，當中附有「哥哥」的珍貴照片，為了與「哥」迷分享這些美麗回憶及感謝大家對「哥哥」的愛與支持，陳太專程帶了一批2020年記事簿到寶福山送給出席的「哥」迷。

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