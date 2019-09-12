胡定欣避談推戲　林夏薇陳展鵬再續前緣

林夏薇強調冇聽過自己在劇集《逆天奇案》中的角色原本是胡定欣演出，坦言與陳展鵬再拍劇好開心。

藝人胡定欣不時被指快約滿而離開無綫，但據知其實定欣的合約還有一段時間，有指之前定欣曾應承接拍劉家豪監製的新劇《逆天奇案》，奈何知道男主角是「舊愛」陳展鵬後，才反口推戲，最終由林夏薇頂上。

就此事東網聯絡了定欣，她坦言：「完全不是！」當記者再追問時，她又扯開話題：「中秋節喇！大家食吓月餅，關心吓屋企人好過啦！中秋節快樂。」

而現時正忙於為《逆》劇拍攝的夏薇則表示之前劇組好有誠意邀請她拍攝，在接戲前亦與丈夫商量過：「佢都知我鍾意拍戲，都好支持，而公司又答應可以遷就我個期，所以合作得好開心，展鵬係個好好嘅對手，今次再同佢合作，希望有新火花啦！」

問有否聽過她主演的角色原本是由定欣飾演時，夏薇又謂：「我之前冇聽過，只了解自己嘅部分，自己之前就希望多啲時間放喺屋企，除咗工作仲需要多啲私人時間去照顧屋企同自己啲生意，所以再出嚟拍劇就需要時間配合。」

--------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。