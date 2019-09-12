李幸倪認唔到泰迪羅賓：我以為係女人

歌手李幸倪（Gin Lee）為泰迪羅賓（Teddy）在香港開電視節目《點指BAND BAND》任嘉賓，他表示今次雖然首次見Gin，但都有時過她的歌，覺徥她把聲好靚。問到音樂上可有合作機會？Gin稱都好希望，而Teddy指自己有錄音室隨時歡迎她來玩，來夾Band，不過就要10月後因要完成節目拍攝才有時間。至於Gin初見前輩Teddy，大讚他很另類，更對Teddy當一張概念黑膠碟封套很有興趣，因是一個畫像Teddy半邊臉是機械構造，她起初認不出是Teddy，還以為半張臉是女人來，Teddy說：「我後生係幾靚，已經30幾年前，我依家都7字頭。」問到可有想做一張概念專輯？她謂：「我覺得都好呀，同埋呢2、3年都興番出黑膠，以前歌手出碟就係黑膠，我哋就出咗幾張先出到一張。」Teddy稱錄音技術日新月異，可以令歌手和音樂做得更好，最緊要做出自己的風格。

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