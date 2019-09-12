唔怕七年之癢！陳茵媺陳豪靠呢樣維繫感情

藝人陳茵媺以文化大使身份出席意大利文化節活動，透露生了第一個仔及結婚5周年都是去意大利旅行，而明年7周年亦想去意大利，但就會分做兩個trip，一個是與小朋友去，另一個是只與老公陳豪去的romantic trip，她表示：「想去南意，因為意大利好大，我哋每次旅行都係去一星期，因為有小朋友唔行得開太耐。」她又謂6月11號剛過了結婚6周年：「返咗加拿大，不過老公要拍劇去唔到。（佢點補番？）我哋每年都會去一個romantic trip嘅，不過時間唔係自己控制，佢唔使拍劇、拍戲就可以去，就番佢嘅時間。」

旅行維繫感情

問到明年就7周年，可有7年之癢？她笑言：「啋！No。（你哋仲好似拍拖咁sweet？）因為我哋每年都一定有個family trip，都講好每年一定有個兩個人嘅romantic trip，好重要，有咗3個小朋友後平時出街都係拖小朋友，少時間拍拖，但romantic trip可以單獨拍拖，有新嘅memory，我哋都會揀啲未去過嘅地方。」

子女愛中國傳統文化

提到明天中秋節，她表示會在家中煮飯，未知老公有否假期，而小朋友亦有在學校整燈籠，她表示會向小朋友介紹中國傳統：「雖然我都唔係好識，但我哋都想小朋友知多啲，我都買咗本講嫦娥嘅英文書，佢哋好鍾意，估唔到大仔都好鍾意，仲話想睇多幾次，佢哋又鍾意嗰啲chinese drawing，個女又鍾意中文，啲公仔都要改個中文名，佢哋都鍾意傳統。」

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