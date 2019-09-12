戴住面具去威尼斯！高海寧預埋鄧智偉一份

藝人高海寧出席意大利文化節活動，表示去過意大利兩次，遊覽過四個城市，下個目標想去威尼斯，她謂：「想參加當地每年二月舉行嘅面具節，但之前次次都喺香港做嘢。（點解咁想參加？）唔覺得好神秘咩？大家戴晒面具唔知咩樣，但又可以同對方做朋友，除咗面具可能係靚仔，會好開心。（但都可能唔靚仔？）咁咪係surprise囉，哈哈。」問男友鄧智偉可會成全她，她謂：「可以呀，一直都想去，佢都鍾意意大利。」

記者提議她可以扮新娘裝出席面具節？她笑言：「唔使嘅，有好多其他裝扮，佢哋都鍾意着宮廷裝。（你身材好着宮廷裝咪啱晒？）我同當地人比小兒科啦。」講到她與男友都喜歡意大利，可會考慮在當地結婚？她表示：「如果有機會都唔介意，但好難講實，不過我覺得意大利品牌嘅婚紗特別靚，所以着意大利婚紗喺當地影婚紗相都唔定，同埋一諗起意大利就諗到浪漫。」

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