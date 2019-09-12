三仔女之母！鄺文珣為工作要封肚

育有二仔一女的藝人鄺文珣，早前挑戰自己，與老公二拖三去澳洲享天倫，亦是其兩歲細女第一次外遊，她說：「亦係第一次咁長途而冇帶工人姐姐同行，自己都覺得好醜，外國人都唔用工人，覺得自己好軟弱，去10日旅行都叫辛苦，不過畀小朋友知道唔係成日都有工人幫都好嘅，同埋今次同行Auntie都讚兩個哥哥好識照顧自己，我真係好驚訝，因為屋企唔係咁，我永遠見唔到佢哋乖，淨係聽人哋講佢乖。」她又讚老公好幫手，指老公做清潔乾淨過她。她表示因為要努力工作，揚言要封肚。

她透露與加拿大科學家合作研究有關保護兒童的軟件，快將推出，她說：「今日啱啱推出網站先，發放兒童用手機存在的危險問題，最近知道一個小學三年級生，已經識得外國最大嘅色情網站，我好肉緊，所以點解7、8年前開始着手搞。（老公幫手？）老公冇得掂色情網，外國形容呢啲不良網上資訊係新嘅不良啫好，會上癮。」

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