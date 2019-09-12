關智斌處男紅館騷　古巨基拋個身出嚟撐

藝人關智斌（Kenny）明天將舉行頭場處男紅館騷，為紀錄演唱會期間的準備情況，製作了一齣奮鬥的紀錄片《Kenny追夢之旅紅館中一起吶喊》，第四集主題是「容我做你隊友」，其中一個好隊友便是演唱會嘉賓之一古巨基（基仔），他透露當看到Kenny早前自述原本快要碰到自己夢想，但突然破滅，坦言看到很擔心︰「雖然當時仲未知會係變咗Kenny開個人演唱會，但我第一時間已經同經理人霍汶希講『唔好唔搞呀！一個人都搞！有乜嘢我可以幫嘅我一定幫！』。」基仔更私下相約Kenny輔導鼓勵，當得悉最後定案為Kenny的個人騷，基仔即向Kenny自薦做嘉賓︰「合作環節不如我陪你變成一個組合唱跳啦！你係Kenny Kwan、我係Ku Kui Kei，咁多『K』我哋就叫『KK TEAM』啦！」

基仔為支持好友，更義務親自設計二人合作環節的服飾。另外，雖然跳舞並非基仔的強項，不過他仍甘願「拋個身出嚟」為Kenny做舞男︰「如果你需要快歌的話，我同你跳舞都得，雖然我跳舞唔叻，但我花多少少時間都可以幫佢跳舞唱快歌。」雖然基仔謙稱自己跳舞唔叻，但到排舞時，基仔反而做了Kenny的導師，相當爆笑﹗排練到尾聲時，只見Kenny、基仔及一眾Dancer在做掌上壓，基仔說：「我懶搞笑話過兩日嚟幫大家操練吓，佢哋就話『好吖，做掌上壓吖！』其實我做唔到㗎！」

而短片末段有彩蛋放送，剪輯了Kenny第一日排舞的情況，Kenny不停跳出可愛的舞步，更問：「係咪好Cute呀啲舞步，放心！大家喺呢個騷係唔會見到，呢個只係關智斌網上頻道。」

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