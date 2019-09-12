紐約遇女神！李施嬅遺憾未能向妮歌潔曼集郵

藝人黃翠如與唐詩詠（Natalie）近日結伴出席紐約時裝周睇騷，並順道喺當地遊覽，去勻布魯克林橋（Brooklyn Bridge）及帝國大廈等著名地標「打卡」，行程相當豐富！

唐詩詠望遇上「西雅圖」

對於首次現身紐約時裝周，Natalie大讚當地人衣着打扮充滿個性，又表示非常開心能藉此機會「圓夢」：「因為第一次嚟，所有嘢都好想做、好想睇，其中帝國大廈係我一直都好想去嘅地方，因為細個好鍾意睇《緣分的天空》，呢個係我人生十大最想做嘅事之一，所以好開心可以做到。（終於去到帝國大廈有咩感覺？）好感觸，我不停向後望有冇男仔，但都只係見到Francis（鄭紹康）同經理人，惟有希望下次再去可以遇上我嘅西雅圖。」而黃翠如則表示最特別是能與好姊妹Natalie同行，又指今次是二人首次來到紐約，故對一切事物均大感好奇。

至於同樣獲邀出席紐約時裝周的藝人李施嬅，除了睇騷外，更有幸上台行騷，她坦言相當難得：「今次係我第一次喺咁大型嘅舞台行騷，係一個好榮幸嘅經驗，尤其我哋香港演員好少有咁嘅機會，所以好感激有品牌肯畀機會我。」她續指此行更有意外收穫：「最開心係見到我女神Nicole Kidman（妮歌潔曼），佢演技又好又靚女，但好可惜現場實在太多人，未有機會同佢合照，希望將來再有機會啦。」

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