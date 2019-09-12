Alvin Goh拍攝黑白照向張國榮致敬

星級造型師Alvin Goh曾為日本天后濱崎步設計造型，亦曾與不少荷里活明星合作，藉今日是一代巨星張國榮（哥哥）的63歲誕辰，他特別影了一輯相向哥哥致敬，表示從少便聽哥哥的歌，繼而開始關注他︰「覺得佢啲歌好有Power，自己本身唔識佢，但覺得佢私下係一個好真實嘅Artist，佢真實嘅一面同時亦帶嚟佢脆弱嘅一面，呢個係一個非常重要嘅一點，覺得依家有好多人都唔敢去面對自己嘅真相，都喺度逃避現實，覺得咁樣生活落去其實係非常唔好。」又謂經常接觸的藝人都不能接受自己最真實的一面︰「只係講自己好嘅嘢，但人生唔係咁，人生係有好同唔好，點解佢哋唔可以面對自己啲唔好嘅嘢，喺度扮嘢，覺得真係要活得開心，就要做最真實嘅自己，所以每個人都應該向哥哥學習，因為有時候脆弱係OK，佢將脆弱嘅一面帶出，但唔代表佢係脆弱，其實係好有勇氣。雖然他最後都係選擇自殺，係一件非常可惜嘅事，我覺得要學習珍惜我哋嘅生命，要愛自己，所以最近我都喺度推廣正能量。」

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