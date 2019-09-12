紐約時裝周：大膽風格 X 現代元素

睽違三年，Tommy Hilfiger今季重返主場，在紐約時裝周上演由Tommy Hilfiger與美國女星Zendaya聯合設計的TommyXZendaya 2019秋季系列，是兩人第二度作聯乘。

作品融合了Zendaya的大膽風格與Tommy的現代元素，把七十年代的「Power Dressing」（強者裝扮）作重新定義，並邀請了不同背景、種族、年齡及身形的模特兒作演繹，以表揚時裝的共融、多元與賦權（Empowerment）。

新作既摩登又復古，標誌性的千鳥格與波點印花貫穿全場，包羅千鳥格的長褸與西裝、波點透視襯衣、連身裙與闊腳褲，有的全套波點裝上陣，或是將千鳥格配合波點穿着，結合條紋、格紋、時尚動物紋飾與星座圖案，變化萬千。整體以中性風格為主導，西裝外套、領結與長褲均富男裝色彩，加上皮革的大量運用，剛陽味濃，但同時採用透視與飄逸輕薄的面料，為硬朗條線注入嫵媚氣質。

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