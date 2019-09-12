被樂易玲照肺！江嘉敏認錯：我一時衝動

藝人江嘉敏穿着一套粉紅裙配黑上衣的大露背晚裝，出席無綫在電視城舉行的《香港唱好演唱會》。有關她打算瞞男友與X先生去日本「偷食」一事，成為被追訪對象，江嘉敏稱今日返電視城時即被高層樂易玲「照肺」：「今朝好衝動回應咗件事，返嚟就被樂小姐照肺，佢話傳媒報道我唔應該回應，非常抱歉呀，我一時衝動回應咗！（真有其事？）已向男友解釋，佢知咩事，好諒解我。（有冇出現感情問題？）冇喎，我哋非常好，冇問題，見我咁長肉就知啦！（件事係點？）嗰啲聲帶經剪輯，真實極都有限啦，唔真實唔再回應。（聲帶係你把聲？）係。（樂小姐鬧你咩？）唔應該回應，但自己當時好嬲，先會破口大罵！（有借50萬？）唉吔…經剪輯嘅短訊，唔回應啦，身邊朋友知發生咩事，自己都喺平台回應咗，所以唔再講，唔想再畀樂小姐照肺！」

問江嘉敏邊個是X先生呢？她說：「係男友認識嘅朋友，其實都唔太清楚佢做咩，只知佢有賣衫、鞋。（你同佢有乜轇轕？）冇。（真係問佢借錢開琴行？）自己未入行前係教琴，係有呢個想法，等遲啲同家人傾。（咁知訊中有講『死就一齊』喎？）語氣唔係嬌嗲，好強硬㗎！（怕仲有其他聲流出？）唔怕，所有語音短訊我男友都過目晒，冇問題，好信我！（點解咁搞你？）我只知要帶眼識人，要改信人嘅習慣。（傾咁耐又話唔熟，究竟你哋關係點？）不只我，連男友都同佢唔熟，只係買衫、鞋先聯絡。（之後仲會聯絡？）梗係唔會再聯絡！（點解唔質問佢？）冇意思，都出咗街。（動機？）唔清楚，今次上咗寶貴一課，要帶眼識人！」

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