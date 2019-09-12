同胡定欣冇交惡！陳展鵬：早排先見完

藝人陳展鵬對於有指與胡定欣交惡，女方一知道陳展鵬接拍劇集《逆天奇案》，即刻推劇，對此，陳展鵬回應：「我邊有能力，我唔知你哋呢個版本邊度聽番嚟，我自己一年前預咗拍呢個劇，當時知道個女主角唔係呢個（指胡定欣），依家女主角係林夏薇，一年前都唔係佢。（咁係咪胡定欣？）唔係。」

他指跟林夏薇拍檔好開心，之前有合作過，同劇仲有第一次合作的馮盈盈。對於部劇一開拍，便有是非傳出，陳展鵬直言無所謂：「當娛樂一則又好乜都好，頭先都有記者發短訊問我，我都覺得奇怪，應該問番當事人。（你同胡定欣關係係咪麻麻？佢一聽到你拍佢就唔拍？）梗係唔係，我邊有能力去推戲，（係咪好耐冇見定欣？）早排先見完，幾個月前，單立文生日見咗。」因記者再三追問有關胡定欣的問題，令陳展鵬有些不耐煩，並謂：「我都結咗婚生咗仔，點解仲有咁嘅傳聞？有啲問題，問番當事人。」

而該劇監製劉家豪接受訪問時，則表示從沒搵過胡定欣拍攝《逆》劇，並揚言無綫高層樂易玲可以做證，他又讚陳展鵬好好，聽完劇本便接拍，從冇問過女主角是誰，而他由頭到尾都是屬意林夏薇做該劇女主角。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。