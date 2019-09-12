數臭「婊子」　何泳芍濃妝艷抹戰鬥格溝仔

近年新興唔少形容女性嘅網絡用語，除咗表面清純內裏充滿機心嘅「綠茶婊」比較為人熟悉外，原來仲有好多唔同飲品，包括龍井婊、紅茶婊等，節目《姊妹淘》嘅一班主持莊思敏同吳若希等，就教大家點樣分清呢班「婊子家族」，仲搵嚟歌手戴祖儀、前港姐何泳芍及伍樂怡真人演繹，提醒「絲打」要帶眼識人！

龍井婊VS紅茶婊

甫開始，戴祖儀飾演嘅「龍井婊」表面十足「女漢子」，同男仔稱兄道弟又一齊打機，點知一聽到對方同女朋友講電話，就即刻妒忌心爆發，刻意扮Friend實質上係從中離間，攻其不備乘虛而入！至於何泳汋飾演嘅「紅茶婊」有別於「綠茶婊」，唔扮純情反而經常濃妝艷抹戰鬥格上陣落Club，絕對係「喜愛夜蒲」份子！

咖啡婊索富二代

至於伍樂怡飾演嘅「咖啡婊」睇落有學識、有修養，似足平時出入Coffee shop、追求生活品味嘅OL，但佢眼角亦極高，一聽到有富二代，就即刻諗盡辦法埋身，絕對係「拜金女」！而主持之一嘅吳若希就話其實有啲欣賞「咖啡婊」，事關佢哋只係目標為本，並無傷害其他人，莊思敏亦提醒一眾「咖啡婊」，女仔青春有限，唔好因為太揀擇而走寶，好似講埋自己咁！

網民有話兒：

ttxxss46：姊妹淘終於返嚟啦～

Zoxxe Zx：其實大部分男仔都唔識分haha

Yxxg9x0：鍾意就叫女神，唔鍾意咪叫婊囉...

Gxo Dexxel：依家先知咩係綠茶婊

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