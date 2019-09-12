靠小八婆收風　李佳芯感謝黎諾懿盲撐

藝人李佳芯傳捲入政治風波，原定由佳芯與黎諾懿主演的劇集《BB來了》續集最終易角，改由馬國明及岑麗香頂上。

暗示自資開劇

佳芯與諾懿晚上為無綫大型節目《香港唱好演唱會》錄影，對於無緣拍攝續集，佳芯自言不知情：「我向來唔喺公司收風，我又唔八卦，好多嘢都係靠佢（黎諾懿）呢個小八婆，所有資訊都喺佢身上知道。其實據我所知，拍都係下年嘅事，公司經常有好多變動，一部劇幾時出，或者要拍乜好多時有變動，有變動係唔奇。依家真係有第二集咩？我真係唔知，之前係話停，所以究竟有冇係唔知。（話由馬國明同岑麗香拍續集？）我都係睇報道先知。（失望？）唔會，呢樣嘢又唔係第一次發生喺我身上，試過有啲角色原本搵我亦變咗唔係我，但亦有時有啲角色唔係搵我亦都變咗搵我，呢個係喺公司一直會面對嘅問題。但係有啲可惜，因為同黎諾懿合作係好開心，睇吓日後有冇其他機會合作。」

但黎諾懿拍心口表示將來一定會合作：「冇得拍續集唔緊要，拍咗第一輯已經係好美麗嘅回憶，我擔保一定會再有得合作，有生之年一定會有，最多我自己開戲拍，如果自己開就小品投資，拍續集唔一定要拍，同佢一齊拍其他都可以有新花火。」

今晚係咪解封

問佳芯會否覺得愧對拍檔？佳芯直接問黎諾懿有否唔開心？黎諾懿安慰佳芯說：「我非常開心，你冇拖累我，你一直令我好開心，係我最好拍檔，點樣我都會撐你，我係盲撐你去到邊都係盲撐，我都冇失望，話唔定第二日《BB來了3》係我哋拍呢，希望在明天，一日我哋未退休，一日都有機會，拍續集係咪好都唔知，拍續集壓力大，反而拍其他仲有新火花，《BB來了》只係其中一部成功嘅作品，但亦會有一部超越呢部。」

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