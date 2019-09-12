入行廿年眾星拱照　啤梨開個唱嘉賓逐個捉

歌手兼DJ葉文輝（啤梨）在麥花臣場館舉行入行20周年演唱會，獲太太Michelle、鄧健泓及太太石詠莉等到場支持。啤梨跳唱《原始》揭開序幕，之後講到入行廿年經歷，到2002年正式唱歌：「如果嗰陣搞大人個肚，個仔都成17歲，不過我以前冇拍拖，一拍就結婚。」全場即尖叫，他唱出《17歲》。

啤梨在樂壇過高高低低，轉過公司，有段時間更沒有唱歌公司：「當時諗仲唱唔唱歌，做唔做DJ，唱歌同DJ邊樣好啲，嗰段時間好多嘢諗，所以填咗呢首歌詞。」隨即自彈自唱《我為你唱歌》，又邀得嘉賓方皓玟合唱《你是你本身的傳奇》。

及後鄧健泓被邀上台合唱《飛躍千個夢》，然後又捉薛家燕上台，原來二人相識廿載，她說：「睇住佢結婚生仔，好開心…未生仔，對唔住。」笑爆全場，之後合唱《陪着你走》。趁開騷正值已故巨星張國榮（哥哥）生忌，啤梨唱出《風繼續吹》及《想你》向哥哥致敬。

當與嘉賓龍小菌合唱《暗算》後，啤梨又邀羅力威上台，他表示羅力威為他寫了首歌送給離世的媽媽，之獲羅力威伴奏鋼琴，由啤梨唱出《從未忘記》，但唱了幾句就感觸落淚，粉。到Encore環節，唱完《私家歌》後，演唱會圓滿結束！

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