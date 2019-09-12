陳山聰遭李施嬅嫌樣衰　焗克服恐怖貓

藝人陳山聰在新劇《金宵大廈》中首次擔正男一，並初次跟好友李施嬅合演情侶，施嬅自爆手機有他的大量醜照，為投入演出，下令山聰禁傳醜照給她，而山聰因拍劇而神奇地治好怕貓的弱點。

由陳山聰與李施嬅主演、葉鎮輝監製的無綫劇集《金宵大廈》將於本月16 日起晚上9時30分在翡翠台播出，十個集奇幻、懸疑及驚慄色彩的單元故事，全部在金宵大廈內發生。山聰及施嬅分別會一人分飾兩角，他們在六十年代及現代均會譜出戀曲。

兩度凌晨跳海

施嬅跟山聰老友鬼鬼，但飾演情侶還是首次，她笑言有難度：「我知佢好多搞笑嘢，我哋有個群組有好多佢嘅醜照，會令我好難投入，所以拍攝前我叫佢唔好再傳啲核突相去群組。不過，同佢拍親熱戲反而唔尷尬，因為好放心。」

講到難忘事，她指該劇特別多夜戲，更經常通宵拍劇，故演員們都戲稱劇集是《通宵大廈》。施嬅表示有場凌晨跳海戲要拍足兩日，不過最辛苦是因角色需要吸煙：「我本身唔吸煙，吸煙吸到喉嚨唔舒服，仲有啲暈，連講對白都好難集中。」

水底閉氣一分鐘

至於山聰坦言能跟施嬅合作十分開心，但另一對手就令他心驚驚：「我要同一隻黑貓做對手戲，自我懂性以來就驚貓，驚嘅程度係經過我身邊都會驚。監製知我怕貓，已經預先做咗兩隻道具貓，但拍嘅時候，我都唔知點解，竟然唔驚呢隻貓，可以抱住佢做戲，可能因為投入咗個角色，加上隻貓好乖。」

另外，他亦有一幕水底戲，要在沒氧氣樽下閉氣拍攝：「現場有四個潛水員睇住，我最長可以閉氣一分鐘，佢哋話我好犀利， 可能我跑開步，所以比較長氣。」今次是山聰首套擔正的劇集，他坦言抱平常心，又指劇集題材較另類，並非普通愛情劇，希望能吸引不同層面觀眾。

鄧佩儀過癮矽膠公仔

劇集以十個奇幻的單元故事帶出親情、愛情及時下問題，令人反思，當中不乏破格話題。其中鄧佩儀與黃子雄飾演父女，遭他反對跟南亞裔人士拍拖，而她則發現父親藏有矽膠公仔， 兩人互存成見，其後她更與矽膠公仔交換身份。佩儀稱過足戲癮：「我要呈現出兩個唔同性格，而且好多內心戲，對死物多過對人做戲，都幾困難，又要經常抱住個公仔，個公仔嘅體重同真人差不多，好似舉啞鈴咁。」

由譚凱琪（Zoie）與陸永合作的單元有關性交轉運，陸永被視為「金丁」，女性跟他上床後可以嫁個有錢人，Zoie坦言兩人有床戲，雖然有時會用意識及大膽對白交代，但難免有咀嘴鏡頭， 雙方都有壓力，因要跟另一半交代，親熱戲點到即止。

康華皺皮美魔女

康華與黃祥興的單元關於美魔女，講述康華認為全部男人都是只着重外表，她為追求外表而迷信偏方，其後拾獲一個魔鏡，無論外表如何都會令人迷上自己。為拍此劇，康華花三個多小時化上皺皮妝，還要浸利賓納浴：「劇中講我相信浸血浴可以回復青春，其實啲血係利賓納，浸完起身個人好甜又黐立立，工作人員都叫我快啲沖涼，否則畀蟻咬。」她與黃祥興還有鬧巿撞車戲，要求快而準， 雖然辛苦，但她希望新鮮劇種帶給觀眾刺激感。

至於林子善與張曦雯是通過神奇的手機而結緣，反映出私隱問題及科技發達令人與人之間產生隔閡。

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