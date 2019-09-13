「最強小三」梁芷珮做番賢妻良母

在劇集《她。她。她的少女時代》飾演「最強小三」的梁芷珮（Christy），與田蕊妮大鬥法，以楚楚可憐姿態介入曹永廉與田蕊妮的婚姻。雖然她演得入木三分，但原來在現實生活中，是一名賢妻良母。今年已經37歲的她，分別育有15歲大仔Brendon、8歲二仔Duncan及6歲幼女Kasey，一家五口樂也融融。

變咗開籠雀

日前Christy不用開工時，即孖住老公Ken接子女放學，更趁回家前到附近公園嬉戲，Duncan與Kasey跳跳紮，在公園跑來跑去，而Christy則任由小朋友放電，在旁睇實他們，又不時陪伴小朋友一同玩耍，非常溫馨。

雖然她育有三子女，仍然會爭取時間與老公拍拖，二人接子女放學前，除到街市買餸外，又「二人世界」到茶餐廳食下午餐，期間見她開籠雀與老公聊天，又不時與老公情深對望，「你一啖我一啖」分享茶餐，情到濃時更錫錫老公，非常甜蜜！

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