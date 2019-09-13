林欣彤Tyrese分手？「舊鞋」難甩身

有「小巨肺」之稱的歌手林欣彤（Mag），去年被指介入組合天堂鳥成員Tyrese（歐喬鋒）與前華姐冠軍余思霆的戀情，不時被拍得出雙入對，住元朗的Tyrese更老遠跑到Mag現居的大埔做健身，惟兩人一直堅稱只是好朋友。最近有消息指Tyrese突然「變冷」，雙方甚少見面，Mag平日只好相約同性朋友解悶，並將Tyrese降呢為普通朋友。

搵姊妹行街攝時間

寄情工作的Mag日前腳踏四吋高踭鞋出席活動，之後坐公司車去沙田會合兩個女友人，落車時已戴上口罩及換上一對殘爆平底鞋。三人先到附近餐廳醫肚，再轉乘東鐵往尖沙咀繼續行街。Mag似乎下定決心丟棄「舊鞋」，甫進店就不停左揀右揀，但試上腳後沒有一對合心意，難怪有點不開心，最終買了幾件新衫補數。

直認少見面

Tyrese受訪時承認與Mag近來少了見面：「我工作好忙，有時大家會喺拳館見到。（係咪分咗手？）由頭到尾都冇一齊過，一直都係朋友。」再問到是否Mag有新戀情？他淡然說：「冇嘢可以答。」

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