準老婆太好服侍？姚子羚爆陳山聰身形暴脹

藝員黃智雯、姚子羚、湯洛雯、劉佩玥、莊思明和江嘉敏為無綫《香港唱好演唱會》合唱杜麗莎的歌曲《眉頭不再猛皺》，雖然一首歌已分6份唱，不過，6女唱功依然有極大進步空間。智雯表示沒有太多排練時間，集齊6人綵排只排過一次，可能都會有少少緊張，當然未必最理想。子羚亦言：「我覺得自己合格啦，因為啱啱開完廠就趕過嚟入廠，大家又未真係6個女仔有太多時間去排，最緊要出嚟感覺開心啦。」因子羚和陳山聰正拍攝新劇《大步走》，問到可有恭喜他將娶老婆？子羚笑言：「我日日都恭喜佢啦，日日同佢開工。（有冇鞭策佢要佢減肥？）係喎，同佢拍《唐人街》佢啲肌肉好實，依家佢就脹番，可能準陳太啲湯水太足，咁我都有受惠，因為開工時，準陳太都有叫山聰攞涼茶攞湯畀我飲，呢位準人妻真係好好。」

至於山聰婚禮上兩人可有被分配「崗位」去幫手？智雯笑言看看可需要節目表演，但相信山聰會準備神秘環節給太太驚喜。子羚稱其實只要山聰叫到必定赴湯蹈火，任何位置她們都會幫手，不過，山聰只叫她們到時「着靚啲」，當參加Party便可。

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