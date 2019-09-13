黃心穎即將重現公仔箱　張振朗揭真正原因

無綫藝員張振朗晚上為節目《香港唱好演唱會》錄影，張振朗孭飛的劇集《牛下女高音》因女主角黃心穎發生「安心偷食」事件，劇集被擺入「雪櫃」，但近日突然被「解凍」更被安排作台慶劇，他說：「我都係啱啱先知係台慶劇，好驚喜，呢套正嘢嚟㗎，希望大家留意一班前輩演出，呢套仲係King Sir（鍾景輝）退休之作，希望觀眾將個焦點放喺班前輩度。」

張振朗指未有與黃心穎聯絡，但得悉監製聯絡過她但未獲回覆，稍後他也會嘗試聯絡，但她是否參與宣傳則由公司安排。

曾經有多套劇拍了因種種原因未能出街，今次張振朗終於洗脫黑仔「污名」，他笑說：「依家仲有《堅離地愛堅離地》、《機場特警》、《極道怪咖》未出街，一部一部嚟啦，由幾個月前全部唔出得街，到依家出得，要睇時機同埋等個天安排。」他又認為《牛》出街因劇情勵志劇，講述一班中佬去追蹤以前的經歷，相當有情懷。問到劇集安排台慶檔出街是否鋪排給他攞獎？張振朗笑說：「應該唔係啦，不過，如果公司畀獎我當然接受，哈哈。」

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