東方日報C1：江嘉敏傳偷食男友兄弟足本私訊還拖

無綫小花江嘉敏陷入桃色糾紛！與電競公司高層拍拖的她，疑似偷食男友的朋友，更有兩人的曖昧對話聲帶及短訊流出，還被指問對方借50萬開琴行。她否認事件，並公開兩人對話截圖作反擊。

為香港人打氣的無綫節目《香港唱好演唱會》昨晚在電視城錄影，全台90位藝員傾巢而出，包括陳豪、陳展鵬、李佳芯、黃智雯、高海寧、陳庭欣、劉佩玥與江嘉敏等，雖然一眾小生花旦齊集，但小花江嘉敏因陷入桃色糾紛而成為追訪目標！

24歲江嘉敏與30歲電競公司高層Anthony拍拖逾年，感情穩定，但昨日有指她搭上男友的好朋友X先生，更有WhatsApp對話截圖流出，如X先生深情留言「我死了誰疼你」及江嘉敏回覆「死就一齊」外，還涉及叫他以50萬打本開琴行，又指兩人夾計瞞住男友，以公幹為理由齊齊飛去日本「偷食」。

開名斥爆料者斷章取義

對於被指出軌，江嘉敏昨早已在社交網反擊，力證與男友感情不受影響：「我同男朋友都預咗呢一日，你會Cap頭Cap尾，又話我溝你又話我呃你錢！夠膽就唔好Cap頭尾，畀全部嘢人哋睇嘛！仲要夠膽做，唔夠膽面對！」還開名怒罵爆料者：「X咩先生吖扮神秘？王XX先生！」事後，她回覆本報記者，稱報料者行為匪夷所思：「呢個人好奇怪！話我呃佢去日本旅行散心，事緣佢話同朋友開公司，想請藝人去日本一個Event，我叫佢準備邀請卡、海報咁，等我畀公司睇再夾期同價錢。我都有同男友講話王先生請我去Event，佢都同意我做法，但演變成咁，真係匪夷所思！」至於有否問對方借50萬開琴行？她否認並公開兩人對話截圖，澄清根本沒有問過借錢。

全日忙為桃色糾紛解畫的江嘉敏，晚上趕往電視城錄影，甫到埗便被高層樂易玲「照肺」，她說：「今朝好衝動回應咗件事，返嚟就被樂小姐照肺，佢話傳媒報道我唔應該回應，非常抱歉！（真有其事？）已同男友解釋，佢知咩事，好諒解我。（感情有冇問題？）冇喎！我哋非常好，見我咁長肉就知啦！（件事係點？）嗰啲聲帶經剪輯，真實極都有限啦！」對於開名鬧爆X先生，江嘉敏表示只知是男友的朋友，不太清楚對方：「只知佢有賣衫、鞋，同佢冇乜轇轕。（短訊中講過『死就一齊』？）語氣唔係嬌嗲，好強㗎！（怕仲有其他聲帶流出？）唔怕，所有語音短訊我男友都過目晒，冇問題，好信我！（點解咁搞你？）唔清楚，今次上咗寶貴一課，要帶眼識人！」

王浩信避忌 眼尾都唔望

江嘉敏再爆是非，曾與她傳緋聞的王浩信明顯「保持距離」！節目大合唱環節時，兩人獲安排企在同一行，雖然只相隔兩個身位，但他全程冇望向江嘉敏的方向，亦沒有接受媒體訪問，十分避忌；相反，江嘉敏非常活躍，不時撩身邊的「人夫」黎諾懿與譚俊彥傾偈，完全沒因桃色事件影響心情。

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