點解？啤梨開騷老婆唔出聲係最大支持

歌手兼DJ葉文輝（啤梨）在麥花臣場館舉行入行20周年演唱會，騷後受訪時透露不緊張：「興奮多過緊張，因為入行廿年，同埋今次提醒自己要享受過程。」問到太太怎樣支持？他笑言：「佢畀咗好多空間我，我哋結婚後返到屋企實會傾偈，但我哋呢排好少傾偈，我要背稿，其實佢都唔慣要忍口，所以真係好多謝佢，大家共處一室都畀好大空間我。」他又謂老婆昨晚幫他按摩背脊，自爆日前整親：「排舞排到好攰，有日返到屋企瞓喺地下休息時太涼，Chok親肌肉。（依家仲痛唔痛？）ok嘅，按完之後鬆番啲。」

講到邀得很多嘉賓來支持，啤梨表示要多謝好多人：「家燕姐（薛家燕）本來嚟睇騷，但請佢上嚟玩一part遊戲唱歌又肯，佢係一個好值得尊敬又親切嘅前輩。」他又多謝羅力威幫他和音及伴奏，又多謝方皓玟：「我之前翻唱佢嗰首《你是你本身的傳奇》，有原唱合唱係點睛。」問到完騷可會放肆大食？他表示：「唔好完騷就放肆，希望keep住狀態，因為想多啲嘢做。（但可以放肆同太太『造人』？）完騷大家可以溝通番，哈哈。」

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