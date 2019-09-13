車婉婉早入娛圈有遺憾　寄望囝囝代圓夢

藝人車婉婉參演的劇集其實寥寥可數，大家對她熟稔全因處境劇《皆大歡喜》。難怪她指早前拍攝劇集《好日子》時過足戲癮，更有重新學習的感覺。

提到早前於劇集《好日子》的演出，車婉婉笑言拍攝期間有重新學習之感，更不諱言拍正劇過足戲癮。劇中，她與張達倫飾演夫妻，原來二人早於《皆》劇已結片緣。講到《好》劇中張達倫隱瞞了與陳煒的情史，問到現實中老公可曾對她有所隱瞞？婉婉笑說：「冇刻意問喎！佢都30、40歲，唔通冇拍過拖，適當時候咪講，老公亦冇問我，呢啲嘢No Big Deal。」

同老公有分歧

婉婉一家三口樂也融融，但她指與老公的相處也在學習中：「結婚同有小朋友都好唔同，人長大學習互相照顧，意見唔一樣一定有，湊小朋友就更加會有分歧，好似佢會畀個仔睇電視，我就唔會，呢個已經係好大嘅分歧，但媽媽一定係執法者。」她希望兒子BBQ不要長大，笑說：「冇幻想過個仔大咗係點，因為直頭唔想佢長大。」她期望兒子將來做一個有責任感的人，希望他能彌補自己的遺憾：「自己細個入行，冇讀完大學係有遺憾，唔係因為張沙紙，係因為讀書可以學到好多嘢，好似表達、邏輯、溝通，同埋可以搵到自己。」

服裝：aalis

場地：CAY PARTYROOM

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