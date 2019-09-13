發台瘟互相打救　李彩華狂拉筋腳都軟

李彩華與李國祥合演的舞台劇即將公演，她坦言二人價值觀相似，相當有默契。向來為食的她，又自爆不時逼李國祥喪食，為此感到不好意思。

李彩華（Rain）正積極綵排其演出的史詩劇《恆河經變》，除了要記熟大量台詞外，還要兼顧唱歌及舞蹈部分，故要加緊準備，她說：「因為舞台劇係現場演出，冇得NG，所以不容有失。19號開始公演第一場，其實依家每日都好趕，要一切都掌握到好準同穩定。」演出有舞蹈部分，她每次見到舞蹈演員拉筋都會加入：「見到佢哋拉，我都唔執輸拉埋一份，不過每次拉完，返屋企對腳都好痠軟，真係要加倍努力。」

價值觀相近好好傾

談及與李國祥合作，Rain坦言大家相當有默契：「原來我哋價值觀好相似，所以唔使埋位時，都有好多話題。」至於相處趣事，她坦言綵排總有發台瘟的時候，但大家竟記得對方全部台詞，所以會互相提點，可謂互補不足，她說：「同埋我係勁鍾意食嘢嘅人，相反佢唔係咁食嘢，次次食飯都係由我點餸，但每次都點好多，我就會不停咁話佢瘦要食多啲，搞到勁唔好意思！」

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