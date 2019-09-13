KPP關心平野無視橋本　粉絲懷疑另有目的

日本尊尼男團King & Prince成員平野紫耀與橋本環奈主演的新片《輝夜姬想讓人告白》上周上映，成功擊敗新海城執導的賣座動畫《天氣之子》成為周六日的票房冠軍，昨日電影公布最新票房數字，上映6天吸引50萬人次入場、錄得6億日圓（約4,380萬港元）票房，估計最終取得20億日圓（約1億4,600萬港元）佳績，平野與橋本昨日便到戲院謝票，感謝粉絲支持。

事實上，兩人為了催谷新片，連日來不停亮相多個綜合節目，簡直疲於奔命，連日本百變女歌手KyaryPamyuPamyu（KPP）都表示好關心，在Twitter留言說：「每天在電視及雜誌都見到平野，不停地工作，要好好睡一覺嗎？」不過KPP一番關懷平野健康狀況的說話，卻惹起尊尼粉絲議論紛紛，部分尊尼粉絲更十分憤怒，指橋本環奈都有份演出，為何沒有關心橋本而只提及平野，覺得KPP懷有目的，更何況橋本同KPP是好朋友，覺得KPP有一定居心。有粉絲更擔心，橋本同KPP私底下關係甚佳，會透過橋本接近平野。有傳媒指若然KPP同平野真的同枱食飯，她的Twitter定必被洗板。

--------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。