「西瓜刨」蘭茜變女神　網民驚呼唔認得

淡出娛圈多年嘅前DJ蘭茜（簡詠嫻），一棚哨牙係其標誌，更被貫上「醜女」之名！最令人印象深刻嘅一定係喺《驚天動地獎門人》西瓜刨上身表演刨西瓜，不過正所謂「沒有醜嘅女人只有懶嘅女人」，箍咗牙嘅佢蛻變成功靚咗好多，唔少網民都話唔認得佢呀！

DJ Donald（唐劍康）喺Instagram上載合照，蘭茜搭住對方膊頭露齒笑，一棚哨牙已經不復見，成個唔同晒，勁有女神Feel，睇落仲有幾分似湯寶如，網民都留言：「蘭茜靚女咗呀😆」、「蘭茜夫人啊！靚啊！當年由朝早節目聽到她主持夜晚節目！」Donald又晒出當年舊照作對比，森美個薯仔樣亦成為亮點之一，依家真係型咗好多！

而Donald就話：「緣份（分）到，重遇當年帶住我大的前輩們，將我由一舊飯握成壽司，無私的付出心機和時間，假如有食客覺得唔好味，只因為食材本身有問題，唔關師傅事。以為玩手機玩到無（冇）晒記性，但原來我還記得當年每位前輩的教誨。中秋月圓前，先來共團圓，Happy！」

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