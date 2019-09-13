56歲狄美摩亞全裸上封面　驚爆15歲被強姦

90年代憑荷里活經典愛情片《人鬼情未了》（Ghost）走紅的荷里活著名女星狄美摩亞（Demi Moore）即將推出自傳，而在書中她分享好多有關自己鮮為人知的秘聞，除了首度大爆2004年期間不幸小產之外，更驚爆15歲時慘遭強姦。認真坎坷！

即將推出自傳新書《Inside Out》的她在書中分享好多秘聞，其中包括驚爆自己於15歲時曾被強姦，一年後，她於生日後翌日離開家園與一名結他手同居。此外，她亦自爆於2004年與細自己15年的影星前夫艾斯頓古查（Ashton Kutcher）拍拖期間曾懷孕，當時她懷着女嬰，二人更已為女兒命名為Chaplin Ray，但好不幸地，她於懷胎6個月之時小產！狄美在書中自糠懷胎時仍有飲酒，所以小產後她一直怪責自己。一年後二人結婚，並再嘗試靠食藥幫助懷孕，但可惜最終仍然唔成功。經歷過小產之後，原本有酗酒問題的她情況更為嚴重，並開始濫藥與及亂服有鴉片成份的止痛藥維可汀（Vicodin）。最終她與艾斯頓的婚姻亦告失敗，後來發現老公背她偷食。二人於2011年宣告離婚。狄美在書中亦提到離婚後翌年她與大女兒Rumer出席派對時，她因為吸食大麻與吸入一氧化二氮之後突然發羊吊，最終要進入戒療所。

除了艾斯頓的一段婚姻之外，她在書中亦有提及過另一位影星前夫布斯韋利士（Bruce Willis）。狄美指二人僅用四個月時間就完成約會、結婚與懷孕的過程。原本幸福愉快的生活，最終亦好景不常。狄美在書中表示布斯覺得她的演藝事業會影響家庭生活，並曾向她質疑自己應否結婚，她就知道二人的婚姻經已玩完。最終於2000年結束13年的婚姻。

出自傳之外，狄美亦接受雜誌訪問。她於91年為雜誌《Vanity Fair》拍攝全裸大肚封面震撼荷里活，28年後，她又重施故技為時尚雜誌《Harper's Bazaar》拍攝全裸封面。雖然狄美已56歲，但身材仍然驕人！而在雜誌訪問中狄美亦有提及坎坷的童年。她表示母親一直有濫藥傾向，記得年幼時狄美曾用細小的手指與父親合力將母親吞下的藥丸從口中掘出。