自覺太天真！江嘉敏呻被誤會發姣唔再溫柔

藝人江嘉敏尋日被指搭上男友Anthony好友兼生意人後，晒出WhatsApp截圖反擊，否認「指控」！今日凌晨佢再喺社文網發長文，覺得自己太天真，冇諗過就當人哋係好朋友，咩都同對方講，又表示：「溫柔細聲的路線也不太適合我吧！因為這會令人誤會我是在發姣。」最後就多謝身邊人嘅體諒同信任。

全文如下：

對不起，我承認今早的發文是有點激動，公司亦同我反映咗。皆因我不是第一次被人騷擾，所以我真的耐不住心中怒火，就不加思考就發火了。

我現在發文，並不是要回應什（甚）麼還是澄清什（甚）麼。那些沒頭沒尾的對話，我已經截圖了。應該足夠交代全部事情吧！

這件事，我也做錯的地方。就是，完全沒思考過就當人家是好朋友，什（甚）麼都暢所欲言，這的確是很天真的事！也許，溫柔細聲的路線也不太適合我吧！因為這會令人誤會我是在發姣。那麼我就繼續大大咧咧的，希望你們不要覺得我粗魯，像一個男孩似的。

謝謝身邊的家人，朋友和同事的體諒和信任。因為這件小小的無聊事情而影響自己心情，我會回去好好的檢討一下。

現在發文不是希望得到大家諒解和同情，只是想緒（抒）發一下負能量，（抒）發一下那股不開心的情怒，然後去好好睡一覺，再迎接新的一天，迎接新的工作，去留意去關心該留意的事情和新聞。

不過今日佢再被爆「發姣」行為，有指X先生到日本公幹期間，江嘉敏竟落Order要求對方幫佢買一百份手信，或代購名牌首飾。此外，X先生更控訴女方貪錢，指江嘉敏曾聲稱為X先生健康着想，諗咗條「絕世好橋」就係如果X先生每晚12點過後飲酒，就要每杯罰500蚊畀佢！江嘉敏更記低對方一個月有三日12點後飲咗15.5杯，總共要交$7,750「罰款」，佢更溫馨提示只收現金，不設找贖！對於種種傳聞，佢回覆東網稱：「完全假嘅嘢我係唔會再回應！謝謝。」

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