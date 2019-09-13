嘴部凸起被嘲火氣大　李榮浩重提慘劇解畫

大陸歌手李榮浩出道前曾發生嚴重車禍，斷咗三條肋骨，其中兩條更插入肺部，死過翻生！佢今日就喺社交網上載咗張自拍照，話好多人問佢點解右唇經常有個位置凸起，原來係關車禍事！

佢話：「很多人好奇我嘴怎麼了，總是有一塊是凸起的，是不是上火了！統一回覆，十幾年出了一個車禍撞的，縫了肌肉針，不可以拆線，所以線留在肌肉裡（裏）留下疤痕。」唔少網民都覺得心痛，要佢重提慘劇釋除疑慮。

李榮浩曾透露當時嘴唇傷到血管動脈，血不停流，只能靠電燒止血，右腿都扭轉咗180度，傷勢非常嚴重。當時更一度痛到唔想生存，事後更做咗好幾次手術，住咗成年醫院，右腿嚴重萎縮到比手腕更細，經過長期運動治療先逐漸康復。

雖然被大家誤會，但佢最後仲幽默反問：「我想問誰火可以那麼大，十幾年一直嘴上頂個包？」唔少網民都讚佢搞笑「笑死，難怪丞琳這麼愛你🤣」、「有疤才是真男人」！

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