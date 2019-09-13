背男友密會大隻仔　曾樂彤解釋口震震

「英皇三小花」許靖韻（Angela）、曾樂彤及李靖筠（Gladys）今日現身新城為主持的節目錄音，Angela笑指每次都有不同主題，一共要主持6集「好大鑊」！曾樂彤就話：「本身我哋3個都係講嘢底。（邊個最嘈？）各有各嘈，不相伯仲。（會互爆料？）唔會，我哋好和善。」但隨即卻指手中掌握Angela不少「痛腳」，兼大爆對方曾「偷食」，還會拍片留證，Angela聽見笑住截停：「你小心啲講嘢呀！」曾樂彤一知「出事」就即刻澄清：「我係指佢偷食月餅同珍珠奶茶，佢依家出碟要減肥，但佢係咁食，今晚仲會BBQ！」

問到Gladys可有把柄被兩位師姐捉住？她笑指沒有，因為只是剛加入英皇大家庭，不過Angela同曾樂彤就唔認同，繼而開始爆Gladys料：「佢有一面係大家都睇唔出！佢話希望身材可以豐滿啲，我哋都估唔到佢有呢個諗法。」被踢爆的Gladys自爆除會按摩、着功能內衣調整身材之外，更曾食過豐胸糖：「食完真係大咗少少，但之後就冇咗，反彈！」

至於講到曾樂彤日前被影到約會大隻仔，還一齊逼港鐵，她再次澄清指對方只是師弟、攝影師：「我哋冇乜嘢，但師弟有同番我講影得佢幾靚仔，哈哈！（男友游學修知你同師弟出街？）我平時好少出街，要出街都係做嘢，所以好少向人交代。」曾樂彤太緊張緣故，口窒窒回應兼扮抹汗，被Angela取笑：「我都係第一次見你口震！」曾樂彤即自嘲：「我講少啲嘢就當幫忙㗎啦！好驚講錯嘢呀！」

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