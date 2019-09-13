想食軟飯？陸浩明孖「學生妹」女友簽證書

藝人陸浩明（6號）孖女友陳詩欣（Ayan）情侶檔出席餐廳開幕活動，6號化身「食神」、而Ayan就變身學生妹，二人簽下任食證書，場面猶如簽結婚證書，即被司儀催婚！受訪時6號坦言迷戀「制服誘惑」，曾多次明示或暗示Ayan着校服，今次公器私用之下女友終着上「戰衣」，開心到6號笑說可以校服代酬勞，等女友回家再着。講到Cosplay，Ayan笑話希望男友扮護士，因為白色制服似白馬王子！6號聞言靈機一觸抵死大笑：「我扮男護士，你扮女護士，可以互相身體檢查，年年都要檢查身體好緊要㗎，哈哈！」

講到剛簽「證書」被催婚，6號指聽到都呆一呆，雖然跟女友是有結婚打算，但還未準備好：「未準備粒『糖』（指鑽戒）。」隨即宣布「大事」計劃：「目標係想幫佢（女友）開間甜品舖，佢都好鍾意整甜品，佢都話想學藍帶，可以投資落佢度，等佢將來開Cafe養番我，希望到時我可以食軟性甜品，呢個係終極目標！」問到Ayan可介意養男友？她指不介意，續說有朋友去法國上藍帶課程花了50多萬，6號瞪大眼說：「嘩！要喺TVB做幾多年先有？睇嚟要加簽10年約先掂！（畀女友去法國學？）一、兩個月都OK，但其實好似香港都有得學。（影響置業夢？）學就冇咗啲首期，之前都有抽新樓，但依家環境咁波動，都係睇定啲年尾先入市。」

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