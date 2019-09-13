畏高都照玩　張敬軒挑戰高空飛索爽到爆

歌手張敬軒（軒仔）與DJ Donald（唐劍康，當奴）上次玩iFly室內跳傘，今次玩高空飛索，連畏高的軒仔都嗌爽。他們主理的旅遊節目《天才遊童2019星加坡篇》日前推出第二集，整個飛索長四百多米，高十多米，時速六十多公里，更要一分鐘內完成。

上到十多米高台，軒仔跟當奴不約而同表示真心驚，及後軒仔更報定案原來他有畏高，他說：「但我覺得人生乜嘢都要試吓。」的確勇氣可嘉。在等待過程中，畏高的軒仔表現從容，當奴則沉默，每當聽到前面玩家大聲喊驚時，軒仔即面如死灰。到他們真正玩飛索時，一離開高台便擘大喉嚨盡情叫，而軒仔笑言落地後唯一要做的便是檢查髪型，認真貪靚。

對「被吊」感受，軒仔說：「我嘅畏高唔係極度嚴重嗰隻，開頭係驚嘅，因為對腳冇嘢踩住，係凌空咗，感覺好唔實在，加上有少少離心力。但飛到去到中段時，反而成個感覺變得好舒服，好似雀仔咁好自由自在咁飛，好爽。本身話一邊玩一邊唱歌，但完全唔記得晒，哈哈。」

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