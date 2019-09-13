撈得咁掂有秘訣　肥媽：要識擦鞋同自私

資深藝人肥媽（Maria Cordero）是娛樂圈開心果，為人積極、正面。昨日為香港聖公會福利協會屬下彩齡學院舉辦的「星級導師計劃（第三期）」擔任壓軸嘉賓。先後獲頒榮譽勳章（MH）、銅紫荊星章（BBS）的肥媽分享成功秘訣：「我11歲出嚟打工，六年級都未畢業就有依家嘅成績，做人重緊要係訂立目標，有信心、有恒心去完成。」

睇銀行存摺節食

談到爆減肥經歷，原來曾經有美容公司預先付數百萬元代言人費給她，條件是要求她在4個月內減肥75磅，失敗就要退回，她說：「收咗錢當然唔想退番畀人！咁就要想辦法完成，食物改用水煮、堅持每日早上步行45分鐘當運動、少食多餐……」更笑言會把銀行存摺放在身邊，肚餓就看看入了錢的戶口，成功制止食慾。當面對負面新聞時，肥媽會乾脆不看，避免令自己不開心。

記得享受人生

談及維繫家人感情，肥媽學懂了「擦鞋」和「自私」：「讚美會令大家開心，擦媳婦鞋係為個仔好，擦女婿鞋係為個女好，擦奶奶係為老公好，一家和氣，何樂而不為！」所謂「自私」，是學懂愛錫自己：「有時間、有閒錢就去旅行，吃喝玩樂，打扮一下自己，去修甲、買衫、揼骨，要話畀自己知，已經完成咗家庭嘅責任，係時候享受一下人生！」

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