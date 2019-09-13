唔怕社會動盪！flumpool：歌迷等住我哋

結他手阪井一生（左起）、低音結他手尼川元氣、主音山村隆太、鼓手小倉誠司。

日本樂隊flumpool(凡人譜)，明日將假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行首次港騷《flumpool 9th tour 2019「Command Shift Z」～Hong Kong Special～ 》 。4位成員抵港後接受《東網》訪問。

近排香港社會動盪，不少外國歌手都相繼取消演唱會，但他們仍堅持來港，主音山村隆太表示：「在日本看到很多有關報道，雖然來港前亦有少許擔心，但最重要是用自己的眼睛親眼去看，而且知道有很多歌迷等着我們，所以沒想過要取消。」

山村前年曾因發聲障礙而停工一年多，雖然現時已康復，但他表示停工期間情緒十分低落，曾想過回鄉引退，幸得隊友幫助，令他變得堅強，新歌《HELP》正是表達他這種心情，希望能在港騷上演唱給香港歌迷聽。

樂隊5年前曾來港為台灣天團五月天演唱會擔任嘉賓，他們表示有機會亦想再與對方合作。山村曾演出日劇《不好意思，我們明天要結婚》，他笑言想參演港產片，挑戰動作戲，而肥仔結他手阪井一生搞笑話自己可以扮洪金寶。

適逢今日是中秋節，原來成員抵埗後已品嚐了月餅，但卻誤會是曲奇，而夜晚有時間的話，也想外出感受一下香港的中秋節氣氛。

場地提供：都會海逸酒店