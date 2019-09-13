趙薇腹部隆起　助手：別拍了…懷孕了

43歲的內地女星趙薇婚後為老公黃有龍誕下女兒黃新（小四月），一家三口幸福美滿。即使她已為人母，亦未有減產，開公司、接拍不少影視作品和綜藝節目，忙不停手。日前，穿上休閒服和波鞋的她現身北京機場，被一班粉絲圍着拍攝，不過見趙薇一臉疲態，全程低着頭更用手掩着口鼻，助手叫粉絲「不要擠」兼一時疑似口快大呼：「別拍了，懷孕了！」隨即引起她有喜之說，一班網民更「偵探」上身，指她腹部微微隆起，似乎懷有4、5個月加上因孕婦對氣味十分敏感，故趙薇用手掩着口鼻，種種迹象，令網民覺得她孕味十足。

其實趙薇向來對私人事十分低調，在她懷上女兒小四月時，即使被媒體問起亦一直保持沉默，直到被拍到孕肚照才作出承認。而且有指近日她的工作量明顯減少，即使早前其人氣綜藝節目《中餐廳3》亦退出，將店長之位交給黃曉明。不過其後工作室指當時工作人員所說的是「別拍了，可以了。」

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